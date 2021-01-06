Цей матч мав стати окрасою початку 2021-го в Серії А. Не судилося. Златан Ібрагімовіч рівно рік тому дебютував за Мілан, але відзначити це на полі не міг. Це вже навіть не новина. Швед продовжує заліковувати травму, а повернення відбудеться лише у другій половині січня. Тому зірковий ветеран традиційно зайняв своє місце на трибунах Сан-Сіро.

Остаточно все зіпсував COVID-19. Якщо спочатку здавалося, що вірус просто вирівнює шанси, залишивши поза грою Алекса Сандро та Хуана Куадрадо, то ранкові новини для Мілана стали справжнім шоком. Мінус Анте Ребіч та Раде Круніч. Рівноцінної заміни хорвату немає, але це не критично. В атаку Стефано Піолі має кілька опцій, а от боснієць напередодні гри був безальтернативним. Беннасер досі травмований, а Тоналі у попередньому турі отримав червону. Екстрено закривати позицію вийшов Давіде Калабрія.

Андреа Пірло на лівому фланзі оборони був змушений випускати з перших хвилин Фработту. Джанлука вже на другій хвилині міг віддячити за довіру результатом. Фулбек продерся у чужий штрафний і викотив на Дибалу перед лінією воротарського, але Пауло пробив прямо в руки Доннарумми. Мілан відповів контрвипадом, який завершився ударом Леау – поруч з дальньою стійкою.

Перша п'ятнадцятихвилинка видалася дуже яскравою. Команди не закривалися в обороні й не затримували м'яч у середині поля. Гострішим несподівано був Мілан. Хороший момент був у Хауге, контратаку 4 в 3 завершував Кастільєхо – Щенсни впорався. Ювентус оговтався і небезпечно розіграв стандартне положення, м'яч відскочив до К'єзи, а той поцілив у поперечину. Виявилося, це була лише репетиція. За кілька хвилин все той же К'єза на пару з Дибалою організували гол. Атаканте туринців залишили в дурнях трьох гравців суперника, а удар Федеріко виявився не під силу Доннаруммі.

Мілану знадобився якийсь час, щоб прийти до тями. Це могло завершитися фатально – ще один класний момент був у К'єзи. Однак, якщо й називати найактивнішого гравця, то це Дибала. Через аргентинця, здавалося, йшли усі небезпечні атаки. Пауло підігравав, обігрував і створював моменти. Натомість сказати подібного про Роналду не виходить. Португалець ніби розчинився на полі. Ювентусу не вдавалося закріпитися на третині поля суперника, а динамічний футбол – це не про нинішнього Кріштіану.

Після півгодини гри вже Мілан більше атакував. Гру на себе брали Леау та Чалханоглу. На 35-ту хвилину Щенсни виконав 5 сейвів, три з яких – ключові. Доннаруммі на той момент лише двічі доводилося рятувати. Було помітно, що півзахист "россонері" був не в оптимальному стані. Важко давався якісний перехід в атаку та утримання м'яча в середині поля.

Однак господарі на свій гол явно награли. Нагорода прийшла на 41-й хвилині і, що логічно, після контратаки. Рафаель Леау протягнув м'яч зі своєї половини до штрафного майданчика і викотив під удар у зону напівкола. Туди набіг Калабрія і в дотик зняв павутину з дев'ятки воріт туринців.

Другий тайм розпочався з контролю Мілана. "Россонері" навіть створили два моменти. Спочатку Хауге не помітив, що Кастільєхо перебуває у хорошій позиції, і атака погасла. Згодом з лінії штрафного стріляв Далот – м'яч летів з-під захисника, і Щенсни довелося добряче постаратися, щоб здійснити черговий сейв.

Якщо порівнювати з першим таймом, то швидкості зменшилися. Але це загальна тенденція для нинішнього сезону. Так, у Серії А була невелика пауза, але попереду знову напружений графік. Передусім, це стосується Мілана, чий пресинг до перерви був значно інтенсивнішим. Господарі все ще намагалися вибігати у контратаки, але й додався новий елемент – розіграші м'яча між захисниками. Але проти Ювентуса економ-режим не працює. Міланці не встигли повернутися після своєї атаки, і К'єза покарав удруге. З-за меж штрафного Федеріко закрутив під самісіньку дальню стійку. З негативного – відразу після цього К'єза покинув поле через ушкодження.