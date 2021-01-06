"Перемовини пройшли дуже гладко. Я дуже щасливий, що гратиму у Славії. Я хочу пробитись в основний склад – це моя головна мета", – цитує Качарабу офіційний сайт празького клубу.

Качараба підписав контракт зі Славією Прага

Зауважимо, Тарас пішов на підвищення у чемпіонаті Чехії, перейшовши в Славію (1 місце) зі Слована (8 позиція) на правах піврічної оренди. Лідер тамтешніх змагань матиме змогу викупити українського захисника за близько 750 тисяч євро по завершенні сезону.

Нагадаємо, Качараба приєднався до ліберецької команди у липні 2019 року. У поточному сезоні він провів за Слован 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи.

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