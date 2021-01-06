Качараба став гравцем Славії Прага. Про це повідомив агент В'ячеслав Заховайло у своєму Facebook. Деталі контракту наразі невідомі.

Качараба вкотре забив за Слован і допоміг команді перервати безвиграшну серію

Зауважимо, раніше Тарас не відправився на збори зі Слованом, що стало першим дзвінком про зміну клубу. Качараба приєднався до ліберецької команди у липні 2019 року. У поточному сезоні він провів за Слован 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи.

Празька Славія закінчила перше коло одноосібним лідером першості, випереджаючи найближчого переслідувача на 6 пунктів.

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