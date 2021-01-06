В рамках перенесеного поєдинку 2-го туру іспанської Прімери Атлетік у рідних стінах поступився Барселоні. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Барселона підходила до поєдинку з Атлетіком посідаючи 5-ту сходинку першості та з 6-матчевою безпрограшною серією, однак відставання від мадридського Атлетіко, який є безсумнівним фаворитом турнірної таблиці, складало 10-ть залікових балів, тому підопічним Рональда Кумана ніяк не можна було втрачати очки у цій зустрічі.

Атлетіко ганебно вилетів з Кубка Іспанії та інші результати

Баскам вдалось забити швидкий гол – на 3-й хвилині Вільямс отримав майстерну діагональ від Гарсії, увірвався у штрафний майданчик, вийшов віч-на-віч із голкіпером та пробив повз нього. "Блаугранас" відповіли на 14-й – Де Йонг витягнув м'яч практично з кутового і скинув на Педрі, який з вбивчої відстані прошив воротаря. Під завісу тайму Педрі у карному майданчику скинув п'ятою під удар Мессі, який в дотик пробив у лівий нижній кут – 1:2.

У другій половині зустрічі гості виглядали набагато впевненіше. Вони легко знаходили прогалини у захисті басків та грали у своє задоволення. На 62-й Мессі у штрафному майданчику замкнув навісну передачу Грізманна і записав до свого активу дубль – 1:3. Під завісу зустрічі Мессі віддав неточну передачу біля власного карного майданчика і м'яч потрапив до Беренгера, який віддав на Муньяїна – потужний удар в дальній кут воріт без шансів для голкіпера. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони – 2:3.

Завдяки цій перемозі "синьо-гранатові" із 31-м очком піднялись на третю сходинку турнірної таблиці та скоротили відставання від мадридського Реала до п'яти залікових балів, натомість Атлетік із 21-м пунктом залишився на 9-му місці першості.

До слова, Педрі став наймолодшим гравцем Ла Ліги, який в одному матчі оформив гол+асист. У нинішньому розіграші іспанської Прімери 18-річний півзахисник провів 16-ть матчів та відзначився одним забитим м'ячем.

Конфлікт Рамос-Реал: капітану підшукали заміну і новий клуб – фани визначились, а Мессі потрапив під гарячу руку