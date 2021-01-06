Італійський фахівець Дієго Лонго більше не працевлаштований у київському Динамо – він був помічником Мірчі Луческу.

Дієго Лонго та "біло-сині" домовились про припинення співпраці, повідомляє сайт киян. Причиною дострокового розірвання контракту називають сімейні обставини.

Луческу не наполягає на підписанні Абади – Динамо може відмовитися від трансферу ізраїльтянина

Лонго перебрався до Києва влітку 2020 року та увійшов у тренерський штаб Мірчі Луческу, де виконував обов'язки тренера з фізпідготовки, а також відповідав за вирішення проблем футболістів з м'язовими ушкодженнями.

Динамо на зимову паузу пішло лідером УПЛ, випередивши Шахтар на 1 заліковий пункт.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі