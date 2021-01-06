Динамо заявило про припинення співпраці з асистентом Луческу
Італійський фахівець Дієго Лонго більше не працевлаштований у київському Динамо – він був помічником Мірчі Луческу.
Дієго Лонго та "біло-сині" домовились про припинення співпраці, повідомляє сайт киян. Причиною дострокового розірвання контракту називають сімейні обставини.
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Лонго перебрався до Києва влітку 2020 року та увійшов у тренерський штаб Мірчі Луческу, де виконував обов'язки тренера з фізпідготовки, а також відповідав за вирішення проблем футболістів з м'язовими ушкодженнями.
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