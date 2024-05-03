"Суркіс оцінив Шапаренка у 300 мільйонів євро? Ігор Михайлович так пожартував. А що як пройде, як із Мудриком? Хоча після Міші навряд чи будуть когось хапати за такі гроші. Але якщо розбирати, то жарт Ігоря Михайловича не смішний. Я ось смішніше пожартую. Справами Шапаренка має займатися його тесть Шацьких.

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А якщо серйозно, то хочу запитати Ігоря Михайловича: скільки Шапаренко віддав і забив у цьому важкому чемпіонаті? Якщо Ігор Михайлович відповість на ці запитання, то я запитаю: який вигляд матиме Шапаренко в єврокубках? Якщо в Ігоря Михайловича вистачить сміливості, то нехай відповість на ці запитання. А тут уже стає не смішно, погодьтеся", – заявив Леоненко у коментарі Fanday.

Відзначимо, що Шапаренко провів за Динамо 23 матчі у цьому сезоні, в якому відзначився 4 голами та 5 результативними передачами. Transfermarkt оцінює Миколу в 6 млн євро.

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