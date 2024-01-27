Український півзахисник Шахтаря Дмитро Топалов продовжить кар'єру у Колосі, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, 25-річний вінгер вирушив у Туреччину разом з "хліборобами". Зазначається, що боси Колоса та Шахтаря погодили умови оренди гравця – "гірники" погодились "позичити" свого гравця безкоштовно. Термін угоди – до кінця сезону.

Нагадаємо, Топалов – вихованець Шахтаря. З 2019 по 2022 рр. виступав в оренді у Маріуполі. У поточному сезоні провів за Шахтар 5 матчів без результативних дій. Його контракт з донеччанами чинний до 31 грудня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 800 тисяч євро.

До слова, раніше Топалова разом з Іваном Петряком відчепили від головної команди Шахтаря і відправили тренуватися в U-17.

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