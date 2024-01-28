Чемпіонат Бельгії, 22-й тур

Гент – Вестерло – 2:2

Голи: Гандельман, 44, 90+7 – Вермант, 17, Мадсен, 87 (пен.)

Вестерло гостював на полі Гента, який у нинішньому сезоні перетинався зі Зорею в групі Ліги конференцій. Господарі вважалися очевидним фаворитом, але рахунок відкрили гості.

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Сергій Сидорчук з глибини увірвався у вільну зону, отримав м'яч, зробив гросмейстерський замах і віддав ідеальну передачу Верманту, якому залишалося пробити повз голкіпера. 32-річний українець вже мав один гол у складі Вестерло, а от асистує вперше.

Goal: Romeo Vermant | Gent 0-1 KVC Westerlo pic.twitter.com/HMYeaHqyDh — FootColic ️ (@FootColic) January 27, 2024

Гент відігрався перед свистком на перерву. Друга половина була "сухою" аж до шаленої розв'язки. Вестерло забив з пенальті і збирався забрати додому усі 3 очки. Категорично проти був Омрі Гандельман, який дублем встановив остаточні 2:2. Команда Сидорчука відірвалася від зони боротьби за виживання на один пункт, хоча до розподілу на групи за інтересами ще 8 турів.

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