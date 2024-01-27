Кубок Англії, 1/16 фіналу

Евертон – Лутон – 1:2

Голи: Харрісон, 55 – Миколенко, 39 (аг), Вудроу, 90+6

Команди борються за виживання в АПЛ, але тренери випустили бойові склади на Кубок. Винятком стали лише резервні кіпери (Віржінія у Евертона і Крул у Лутона). Віталій Миколенко вийшов у старті "ірисок".

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Перший тайм був дуже динамічним і насиченим на моменти, але гравців підводила точність. Миколенко був одним з найактивніших на полі. Українець виконав якісний навіс на Макніла, який головою пробив у руки воротарю. Забивати міг і сам Віталій, коли відгукнувся на довжелезне закидання Тарковскі. Лівий захисник Евертона опинився перед воротами, але вирішив замість удару віддавати партнеру – Лутон перехопив.

Зрештою, на 39-й хвилині саме Миколенко відкрив рахунок і навряд зрадів цьому. Українець невдало підставився під подачу кутового, зрізавши м'яч у власні ворота. Перший автогол 24-річного захисника у клубній кар'єрі.

По перерві картина гри не змінилась. Суперники охоче носились по полю, проте для гола потрібна груба помилка. 35-річний Крул пустив "щурика" після удару Харрісона – 1:1.

Лутон міг швидко повертати перевагу. Таунсенд прибрав кіпера і поділився з Моррісом, якому залишалося не влучити у захисників на лінії. Форвард "капелюшників" не впорався з цим завданням, тому рахунок залишився рівним.

Під завісу зустрічі почубилися Шерміті з Берком – по жовтій для обох. Це були єдині попередження за весь матч, але на 90+6 сталася значно важливіша подія. Кутовий Лутона знову призвів до хаосу в карному майданчику Евертона, який завершився голом Вудроу. 1:2 – перегравання не буде, далі крокує Лутон.

Автогол зіпсував оцінку Миколенка від SofaScore до 6,7 – сьомий показник у команді. Насправді Віталій старанно виконав свій звичний функціонал, тому навряд випаде з основи у найближчому турі АПЛ (30 січня проти Фулхема).

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