Мілан виграв чотири попередні матчі, а от Болонья – навпаки пригальмувала після аналогічної серії. Низка невдач відкинула команду Тьягу Мотти із зони Ліги чемпіонів. Однак це все ще один із найцікавіших колективів Серії А.

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Перший тайм гри вийшов дуже емоційним. Тут і акція господарів проти расизму, й дуже безкомпромісна гра футболістів. Давіде Масса роздав шість жовтих карток і вилучив наставника Болоньї. Блискуче грав Сімон К'яер. Данець зробив подвійний сейв у захисті. Щоправда, одноклубники не поспішали допомагати, і Зіркзеє таки прошив Меньяна, відкривши рахунок.

Мілан міг відігратися завдяки тому ж К'яеру. Сімон заробив пенальті. Жиру звично підійшов до 11-метрової позначки, але пробив надто безхитрісно. Скорупські не просто відбив, а зафіксував м'яч у руках. Зрештою, "россонері" таки зрівняли ще до перерви. Калабрія прострілив у воротарський, де успішно на випередження зіграв Лофтус-Чік.

У другому таймі Болонья краще контролювала м'яч, а господарі Сан-Сіро грали спалахами. Але якими ж яскравими вони були. Леау в своєму стилі протягнув м'яч через пів поля й заробив ще один пенальті. Звісно, Рафа трохи домалював фол, але захисник теж зіграв дуже невдало. Жиру на полі вже не було, тому бити пішов Тео. Захисник зарядив у стійку воріт, після чого сам же добив. Згідно з правилами, це офсайд.

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І знову цей епізод став мотивацією Мілана. Через кілька хвилин Леау і Флоренці організували простір на правому фланзі. Італієць подав на лінію воротарського, де високо вистрибнув Лофтус-Чік, ударом головою переправивши м'яч у сітку. Грати залишалося не так і довго, але Болонья встигла відігратися. Це вже пенальті у ворота "россонері". Террачано для чогось смикнув суперника за футболку. Зісно, VAR покликав Массу до монітора, а той не сумнівався. Орсоліні показав міланським зіркам, як потрібно бити з 11-ти метрів. 2:2.

Мілан залишився на третьому місці в турнірній таблиці, але перервав свою переможну серію. Болонья досі не вигравала у 2024 році й поки розташувалася на сьомій сходинці.