Миколенко забив автогол в Кубку Англії – відео прикрої невдачі українця
Захисник Евертона Віталій Миколенко відзначився з негативного боку у матчі Кубка Англії проти Лутона.
Український легіонер "ірисок" забив у власні ворота наприкінці першого тайму.
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Миколенко на подачі кутового боровся з Рісом Берком. Гравець Лутона до м'яча не дотягнувся, а от Віталій "влучив". На жаль, круглий рикошетом від українця залетів у ворота Евертона.
Для 24-річного Миколенка це перший автогол у клубній кар'єрі. Раніше вихованець Динамо влаштовував самостріл лише за збірну України у товариському матчі 2020 року проти Франції (1:7).
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