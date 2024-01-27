Захисник Евертона Віталій Миколенко відзначився з негативного боку у матчі Кубка Англії проти Лутона.

Український легіонер "ірисок" забив у власні ворота наприкінці першого тайму.

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Миколенко на подачі кутового боровся з Рісом Берком. Гравець Лутона до м'яча не дотягнувся, а от Віталій "влучив". На жаль, круглий рикошетом від українця залетів у ворота Евертона.

Для 24-річного Миколенка це перший автогол у клубній кар'єрі. Раніше вихованець Динамо влаштовував самостріл лише за збірну України у товариському матчі 2020 року проти Франції (1:7).

| GOAL: Vitaliy Mykolenko with an own goal to give Luton the lead!



Everton 0-1 Luton Townpic.twitter.com/a51WyJ1bdP — TTS. (@TransferSector) January 27, 2024

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