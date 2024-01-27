Лас-Пальмас вдома програв Реалу (1:2) у 22 турі Прімери. Звіт про матч і гру Андрія Луніна читайте на "Футбол 24".

"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про чергову вольову перемогу Реала, який є фаворитом на перемогу в Прімері та Лізі чемпіонів у цьому сезоні.

Реал комфортно відірвався від Барселони, але Жирона йде нога в ногу. Сьогодні суперником Мадрида був Лас-Пальмас, який претендує на єврокубки. В рамках постійної ротації голкіперів Лунін вийшов у старті Реала на Канарах. Андрію почали довіряти більш статусні матчі.

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Українець майже не мав роботи до перерви. Лас-Пальмас періодично підходив до його воріт, але завершував атаки неточними ударами. Мадридські захисники діяли розхлябано. Гарсія провалювався на фланзі, а Начо махав ногою повз м'яч у власному штрафному.

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Реал, звичайно, більше атакував, однак стовідсоткових моментів не створював. Кроос намагався щось придумати на стандартах, а Родріго та Вінісіус відкривалися на ударних позиціях. Грамотно грав воротар господарів, який отримав по обличчю від Родріго.

На початку другого тайму Мадрид виглядав максимально розібраним. У Лас-Пальмас постійно проходили гострі контратаки (закидання з глибини на фланг + подальший крос у штрафний), тому Луніну довелося вступати у гру. Андрій у ближньому куті парирував складний удар Ель-Хаддаді, а через хвилину перехопив простріл.

Українець був безсилим, коли Фран і Начо знову залишили дірку на лівому фланзі, куди увірвався Рамірес. Муньос відгукнувся на простріл з флангу та пробив Луніна з допомогою рикошету від Начо.

У "вершкових" не йшла гра без Беллінгема, бракувало хитрості та динаміки попереду. Джуд пропускав матч через перебір жовтих карток. Рятівником став Вінісіус. Бразилець отримав два ідентичні моменти після закидань Крооса та Камавінга. Перший шанс Віні змарнував, а от другий – перетворив у гол.

Вінісіус також виводив на удари партнерів. Щоправда, Хоселу та Карвахаль опинилися в офсайдах (другий навіть забив). В підсумку переможний порятунок був класичним. Чуамені замкнув подачу Крооса з кутового. Реал знову виграв важкий рівний матч. Мадридці набрали 54 очки та повернулися на вершину Ла Ліги, обійшовши Жирону.

Останній епізод вже у компенсований час завершився неприємним пошкодженням Луніна. Голкіпер пішов не перехоплення та відчув біль. Після фінального свистка камера спіймала гримасу Андрія, якого обмацував лікар.