Барселона останнім часом розчаровує своїх фанів. На днях каталонці вилетіли з Кубка, пропустивши чотири голи від Атлетіка. Стільки ж було пропущено в Класіко у битві за Суперкубок. У матчі з Бетісом була втрачена перевага в два голи (хоча все завершилось успіхом), і навіть кубкові тріумфи з Барбастро (3:2) й Саламанкою (3:1) не потішили ефектним домінуванням.

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Всі ці матчі підопічні Хаві проводили поза рідних трибун. І ось Барселона повернулася на Мунжуїк, аби прийняти Вільяреал – ім'я грізне, але нині "жовта субмарина" йшла у п'яти очках від зони вильоту. Не знаючи перемог протягом чотирьох матчів (і вилітаючи від команд з Терсери), левантійці мали стати святковим індиком на "синьо-гранатовому" столі.

От тільки Вільяреал не бажав собі такої участі. Ба більше: вже на 3-й хвилині гості забили гол – це Баена отримав закидання у штрафний і потужно пробив метрів з шести. На щастя для господарів, взяття воріт скасували через 3-метровий офсайд.

На 22-й же хвилині левантійці забили вдруге. Цього разу Жерар Морено у карному майданчику прийняв закидання від Кіко Феменії, протягнув м'яч на лівий кут воротарського та поцілив у ближню дев'ятку. І знову каталонцям пощастило – Сьорлот перебував у пасивному офсайді, не даючи Кунде зіграти на перехопленні. Рахунок не змінився.

Між цими епізодами підопічні Хаві провели два своїх моменти. На 8-й хвилині Ямал крутив метрів з 22-х у дальню дев'ять, а на 15-й Феліш бахнув туди ж із дуги перед штрафним. Йоргенсен виручив у обох випадках. Чогось кращого Барса до перерви не створила, за що прилетіло покарання на 41-й – Сьорлот прострілив з лівого флангу в спини захисникам, а Жерар Морено замкнув метрів з 11-ти. Точно в лівий нижній. 1:0!

"Монжуїк" проводжав команду на відпочинок гучним свистом. Барселона, до речі, є лідером 2024 року в топ-лігах за кількістю пропущених у всіх турнірах. Загалом же, "блаугранас" пропустили 25 голів у останніх 12 матчах, причому вона пропускала у 11 з 12-ти цих матчів.

Хаві у роздягальні провів потрійну заміну, кинувши у бій Педрі, Канселу й Кубарсі (замість Ромеу, Форта й Крістенсена). Перші дві перестановки явно були націлені на посилення гри. І дійсно – на старті другого тайму каталонці притисли Вільяреал, організувавши низку цікавих атак без гострого завершення й ледь не заробивши пенальті на 52-й хвилині (Ямала звалили, але на 11-метровий це не тягнуло).

Тим більше шокував пропущений вже за дві хвилини гол. Канселу після виносу від Йоргенсена був першим на м'ячі, але замість нормальної дії Жоау скинув сферу на хід супернику. Акомаш (вихованець Ла Масії) вирвався сам на сам, обійшов Пенью та вколотив м'яч у порожні ворота. 0:2! Це вже восьма гольова помилка "блаугранас" у поточному сезоні – більше у топ-лігах має тільки Брайтон (10).

Здавалося, що це кінець, однак Барселону так просто не взяти. Ми це вже бачили у поточному розіграші Ла Ліги. Ось і зараз підопічні Хаві пішли на камбек, влаштувавши Вільяреалу пекельний тиск. Під нього випустили Феррана Торреса (замість Феліша).

"Підводники" тримались недовго. Вже на 60-й хвилині господарі розмочили рахунок зусиллями Гюндогана – той у штрафному прийняв скидку п'яткою від Лєвандовскі й закрутив у лівий нижній. 1:2! До речі, пас на Роберта віддавав Ферран.

На 62-й хвилині Альберто Морено ледь не провів шедевр-автогол, боковими ножицями вибивши навіс Канселу на дальню стійку. Ще за дві хвилини Гюндоган стягнув на себе двох суперників та скинув м'яч Феррану, але той з близької відстані схибив. Зрештою, на 68-й Ілкай ледь не замкнув простріл на лінію воротарського – м'яч з-під нього вибили точно на Педрі. Той метрів з восьми розстріляв ближній кут. 2:2!

А вже на 70-й Барселона вирвалась уперед. Господарі заробили штрафний на лівому фланзі, Гюндоган подав у район ближньої стійки на Араухо, а Байлі у відчайдушній боротьбі підрізав м'яч у свої ворота. 3:2! Окрилений цим успіхом Хаві вирішив, що настав час кинути у бій новачка Роке, аби зі свіжими силами добити "жовту субмарину".

Але тиск "блаугранас" виявився не дуже сильним. Реально близькою до четвертого гола Барса була на 82-й хвилині, коли Роке отримав передачу від Гюндогана й вирвався віч-на-віч з Йоргенсеном. Вітор намагався пробити поміж ніг, але Йоргенсен виручив Вільяреал.

Гості до цього часу встигли отямитись. Ще на 80-й хвилині вони налякали "Монжуїк" вриванням Сьорлота, яке в останню мить зупинив юний Кубарсі. Барса відповіла на 83-й ударом Канселу з рикошетом після розіграшу кутового – Йоргенсен витягнув м'яч з-під дальньої стійки. А ще за дві хвилини рахунок зрівнявся...

Гол організував Сьорлот, який шикарно розвернувся під пресингом на власній половині й розігнав контратаку. Александр завершив її передачею на правий край штрафного. Гедеш звідти потужно пробив – точно в лівий нижній кут. 3:3! А на 88-й хвилині Сьорлот ще й став героєм біля власних воріт, врятувавши після помилки Йоргенсена на виході – Кунде стріляв у порожні, але влучив у норвежця!

Ще за хвилину Барселона заробила пенальті за влучання у руку Комесаньї. Арбітр переглянув повтор і зрозумів свою помилку – дистанція була близькою, рука притиснутою, а футболіст точно нею не грав (навіть відвернувся спиною). 11-метровий скасували, розгнівавши "Монжуїк".

Арбітри компенсували 8 хвилин, які перетворились на щось неймовірне. Обидві команди вирішили вирвати перемогу, влаштувавши розмін атаками. Забивати могли як Барселона, так і Вільяреал, причому найкращими були Гюндоган і Сьорлот. На останніх секундах футболісти вривались у штрафні, призводячи до купи хаотичних відскоків.

На 9-й компенсованій Вільяреал пішов у фінальну контратаку. Все завершилось вриванням у карний майданчик, заблокованими ударами, вдалими і невдалими рикошетами – і, зрештою, ударом Сьорлота з кількох метрів. Він прошив Пенью. 3:4!

Барса отримала право на останню атаку, ледь не відігравшись. Кунде прострілив вздовж лінії воротарського, а Роке якимось дивом не зміг влучити по м'ячу на дальній стійці! Вільяреал же одразу пішов у контратаку – все завершилось 5-в-3 і точним пострілом Моралеса повз Пенью 3:5!

"Жовта субмарина" поставила Барсу на коліна! Команда Хаві залишилась у 10 очках від першої позиції й у 8 очках від Довбика та Циганкова.

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