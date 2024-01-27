Оборонець збірної України Юхим Конопля може змінити клубну прописку вже у зимове трансферне вікно.

Трабзонспор проявляє предметний інтерес до захисника Шахтаря Юхима Коноплі, повідомляє Sports Digitale.

Вінгер Шахтаря перебрався в Колос – раніше його відчепили від основи і спровадили у U-17

За інформацією джерела, "бордово-сині" вже зробили спробу підписати 24-річного українця. Деталі не повідомляються. Зазначається, що Юхим став наступною опцією для клубу після Дайки Хасіоки з бельгійського Сент-Трюйдена.

Нагадаємо, Конопля – вихованець Шахтаря. В УПЛ дебютував у складі Десни, за яку виступав на правах оренди. У поточному сезоні провів за "гірників" 14 матчів, в яких відзначився 1 асистом. Його контракт з донеччанами чинний до 30 вересня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 4 мільйони євро.

До слова, Трабзонспор після 22-х турів йде у турнірній таблиці Суперліги на третій сходинці, відстаючи від лідерів – Фенербахче та Галатасарая – на 20 очок.

Шахтар впевнено обіграв Лех – експеримент з форвардом, 17-річний українець зробив гол, нова спроба забити з центра поля