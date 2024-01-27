У матчі 22-го туру Ла Ліги каталонці програли Вільяреалу з рахунком 3:5. Після цієї поразки відставання від лідера чемпіонату (Реала) збільшилося до десяти очок.

Хаві вважає, що судді пограбували Барселону в матчі з Вільяреалом: "Сьогодні я дуже злий, це удар"

Післяматчеву прес-конференцію Хаві почав із заяви про своє майбутнє: "Перш ніж ви поставите мені важливі питання, я хотів би оголосити, що не продовжуватиму роботу як тренер Барси після 30 червня. Ми говорили про це з Лапортою та зі спортивним відділом, і як уболівальник я вважаю, що клубу потрібні зміни в динаміці.

Як людина, яка працює в клубі, я думаю, що найкраще піти 30 червня. Але я буду викладатися на всі сто відсотків ці чотири місяці. Думаю, ми зможемо провести хороший сезон, і я сподіваюся, що динаміка зміниться".

Барселона програла Вільяреалу в трилері з вісьмома голами й двома дивовижними камбеками