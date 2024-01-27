Кіпр, 21 тур

Омонія – Пафос – 1:2

Голи: Безус, 27 – Валакарі, 14, Танковіч, 87

Зустрічалися прямі конкуренти в боротьбі за медалі. Омонія, хоч і грала вдома, програла Пафосу, дозволивши йому себе випередити в турнірній таблиці.

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У складі господарів голом відзначився Роман Безус. Українець зіграв, ніби класичний центрфорвард. Відрився на подачу в воротарський і головою спрямував м'яч у дев'ятку. Таким чином Безус наздогнав Андронікоса Какуліса – це два найкращі бомбардири Омонії в нинішньому сезоні, які забили по 10 голів. У Романа також є 8 асистів, а в кіпріота результативних передач на дві менше.