Новим наставником збірної Канади став американець Джессі Марш. Як інформує офіційний сайт чоловічої збірної "червоних", контракт фахівця розрахований до середини 2026 року. Таким чином, він керуватиме національною командою Канади на Копа Америка 2024 року, Золотому кубку КОНКАКАФ 2025 року і домашньому ЧС-2026.

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Повідомляється, що рішення запросити Марша було ухвалено на зборах ради, яка складалася з колишніх гравців збірної. Раніше від цієї роботи відмовилися Жозе Моурінью, Уле Гуннар Сульшер і Френк Лемпард.

Суперниками Марша в перших товариських матчах на чолі канадської збірної стануть Нідерланди та Франція. Обидві зустрічі відбудуться 6 і 9 червня відповідно.

Нагадаємо, що раніше Марш самостійно тренував Монреаль Імпакт, РБ Лейпциг, Зальцбург і Лідс.

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