Шахтар здолав Ворсклу у фіналі Кубка України, а полтавці спромоглись на ефектний гол престижу. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Шахтар повів у рахунку на 40-й хвилині – Сікан головою замкнув навіс Азарова з флангу. На старті другого тайму "гірники" подвоїли перевагу – Конопля головою замкнув скидку Матвієнка. Ісенко зумів відбити м'яч, але зробив це за лінією воріт.

Шахтар виграв Кубок України, втримавши непросту перемогу над Ворсклою – "гірники" обійшли Динамо за кількістю трофеїв

Ворскла повернула інтригу в гру на 85-й хвилині – Ковталюк п'яткою переправив м'яч після передачі Крупського з флангу. Проте Шахтар втримав перемогу та здобув другий трофей за сезон.