Шедевральний гол Ковталюка п'яткою у фіналі Кубка України у відеоогляді матчу Ворскла – Шахтар – 1:2
22:14 - Читать на русском
Шахтар здолав Ворсклу у фіналі Кубка України, а полтавці спромоглись на ефектний гол престижу. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".
завершено
Данило Сікан 40’
Юхим Конопля 56’
40’ Данило Сікан
56’ Юхим Конопля
Шахтар повів у рахунку на 40-й хвилині – Сікан головою замкнув навіс Азарова з флангу. На старті другого тайму "гірники" подвоїли перевагу – Конопля головою замкнув скидку Матвієнка. Ісенко зумів відбити м'яч, але зробив це за лінією воріт.
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Ворскла повернула інтригу в гру на 85-й хвилині – Ковталюк п'яткою переправив м'яч після передачі Крупського з флангу. Проте Шахтар втримав перемогу та здобув другий трофей за сезон.
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