У поєдинку 19-го туру чемпіонату Німеччина Борусія М на виїзді розписала нічию з Байєром (0:0). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

В останньому матчі дня лідер Бундесліги – Байєр приймав менхенгладбаську Борусію. У попередніх 18-ти турах леверкузенці жодного разу не програли, тож кожен наступний суперник міг піднести сенсацію.

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Вже на 5-й хвилині Амірі мав забивати, але з його ударом впорався Ніколас. В середині тайму господарі вимагали від арбітра призначення пенальті за гру рукою суперника, але той не піддався на емоції і епізод проігнорував. Нец міг засмутили вболівальників "фармацевтів", однак тут підстрахував Коварж. У відповідь Вірц перевірив на пильність кіпера "жеребців".

По перерві господарі продовжили нагнітати, але спроби Вірца, Грімальдо і Фрімпонга виявились марними – Борусія стояла "на смерть". Херардо Сеоане не забуваючи про оборону сподівався і на атаку – на останні 10 хвилин він випустив 19-річного японського форварда Сіо Фукуду, який заслужив на дебют вдалою грою за другу команду "жеребців". І йому ледь не вдалось віддячити тренеру за довіру – на 90-й хвилині він втікав сам на сам і лише в останній момент захисники завадили йому пробити.

Як наслідок, нічия принесла Байєру 49 очок – Баварії тепер відстає лише на 2 бали. Борусія М з 21-м пунктом залишилась дванадцятою.

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