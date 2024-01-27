Півзахисник Цюріха Арад Бар став повноцінним гравцем ЛНЗ, повідомляє прес-служба черкасців.

ЛНЗ продовжує скуповувати легіонерів – новачок УПЛ підписав двох гравців європейської збірної

23-річний легіонер вже приєднався до команди Олега Дулуба в Туреччині на зборах. Про умови угоди не повідомляється, однак Transfermarkt рапортує про контракт до 30 червня 2026 року – гравець обійшовся ЛНЗ у 250 тисяч євро.

Нагадаємо, Бар – вихованець академії Маккабі Петах-Тікви, де й дебютував на професіональному рівні. В сезоні 2022/23 він був визнаний найкращим гравцем чемпіонату Ізраїлю. У Цюріх перейшов у липні 2023 року за 370 тисяч євро (провів за першу команду 2 матчі, а також 6 разів виходив за U-21, де відзначився одним голом).

За юнацькі та молодіжну збірні він відіграв 24 матчі, в яких забив 5 голів. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

До слова, напередодні ЛНЗ підписав першого в історії клубу легіонера – 20-річного нападника з Камеруну Молло Бессала.

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