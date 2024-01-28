КАН-2023, 1/8 фіналу

Нігерія – Камерун – 2:0

Голи: Лукман, 36, 90

Камерун з великими пригодами прорвався у плей-офф і скоріше розчарував на груповому етапі. Нігерія показує якісніший футбол, але має проблеми з реалізацією. Команди розіграли сухий матч з мінімальною кількістю моментів (13 ударів на двох), а ситуацію весь час контролював фаворит.

Ангола на 17 хвилині залишилася в меншості, але зламала матч, розгромила Намібію та стала першим чвертьфіналістом КАН

Нігерія забила ранній гол, але арбітри скасували його через офсайд. Нулі на табло протрималися трішки довше – поки Осімхен не увімкнув пресинг. Віктор відібрав м'яч біля чужого штрафного і викотив асист на Лукмана. Ондоа, який посадив у запас Онана, пропустив слабкий удар під рукою.

Камерун так і не показав, як він планує атакувати. Нігерійці повністю обмежили суперника та чекали свого шансу у швидких атаках. Як тільки "Суперорли" перехоплювали м'яч – відразу летіло закидання на хід Осімхену. На останніх хвилинах Лукман оформив дубль і знищив будь-яку інтригу.

Нігерія вийшла у чвертьфінал Кубка африканських націй, де зіграє проти Анголи.