КАН-2023, 1/8 фіналу

Ангола – Намібія – 3:0

Голи: Дала, 38, 42, Мабулулу, 66

Вилучення: Неблу, 17 – Хауконго, 40

Намібія сенсаційно вийшла з групи, залишивши позаду Туніс, однак у плей-офф казка "хоробрих воїнів" швидко закінчилася. Вони програли сусідам з Анголи.

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Розпочиналося все дуже позитивно для Намібії. На 17 хвилині команда Колліна Бенджаміна отримала чисельну більшість – ангольський голкіпер намагався виправити помилку захисника та зіграв руками за межами штрафного майданчика.

Однак ще до перерви Ангола повністю перевернула ситуацію. Желсон Дала за чотири хвилини оформив дубль з двох передач Фреді – спершу замкнув простріл на дальню стійку, а потім відгукнувся на подачу зі стандарту.

Між голами трапилася ще одна важлива подія. Намібійський захисник Хауконго отримав другу жовту картку та вирівняв склади.

У другому таймі Намібія намагалася повернутися в гру, але погано завершувала свої комбінації. Тоді як Ангола використала один зі своїх шансів, щоб зробити рахунок розгромним. М'яч за дві передачі пройшов від одного штрафного до іншого, а там Мабулулу класно закрутив його у дальній кут.

Ангола вийшла у чвертьфінал Кубка африканських націй, де зіграє з переможцем пари Нігерія – Камерун.