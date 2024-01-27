"Я хочу запросити в Україну всіх, хто ухвалює рішення в УЄФА – президента Чеферіна, виконавчий комітет, решту комітетів. Перед тим, як ухвалювати якісь рішення щодо повернення Росії у футбол, нехай приїдуть і подивляться, що робить Росія.

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Я хочу поговорити, показати поточну ситуацію у країні, тому що ця ситуація постійно погіршується.

Я не бачу причин повертати Росію у футбол. Нічого не змінюється, щодня гинуть люди, летять ракети. Я проти того, щоби російських спортсменів повертали у спорт. В Україні знищили близько 350 стадіонів, декілька днів тому була масована атака на Київ.

У нас є проблеми з молодими гравцями, бо багато хто через війну змушений залишити Україну. Важливо, щоб вони зберігали зв'язок з Україною", – сказав Шевченко у коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, Андрій Миколайович замінив на посаді президента УАФ Андрія Павелка. Першим віце-президентом організації обрали юриста Павла Бойчука. Сергій Ребров (головний тренер збірної України) і Олександр Шевченко (голова Львівської асоціації Футболу) отримали посади віце-президентів УАФ.

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