Андрій Шевченко готовий до радикальних змін на ключових посадах в українському футболі.

Новий президент УАФ може замінити італійця Лучано Лучі, який вже понад 8 років очолює Комітет арбітрів.

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"Невеличкий інсайд від мене – радше за все, комітет арбітрів очолить Катерина Монзуль. Вона – фаворит у команді Шевченка на це крісло. Там ще йдуть різні процеси, ще немає остаточного рішення, але вона фаворит", – заявив журналіст і ведучий проекту KDK Сергій Болотніков.

Нагадаємо, Монзуль розпочала суддівську кар'єру у 18 років і стала першою українкою, яка отримала категорію ФІФА. У 2015-му була визнана найкращою арбітринею світу, а незабаром почала судити чоловічі змагання елітного рівня. Зараз харків'янці 42 роки.

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