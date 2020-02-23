Рамос може пропустити Ель-Класіко – нестандартна причина

Україна — 18:59 4031
-
Шахтар вирвав перемогу над Десною – дебют VAR врятував "гірників", ефектний гол Марлоса поставив крапку
-
Карпати розписали нічию зі СК Дніпро-1 і залишились на дні УПЛУкраїна — 15:54 658
-
"Летіло всіляке лайно, яке було під рукою – арматура, каміння, цегла": ультрас України – 25 фото "старої школи"Овертайм — 12:00 4849
-
Шахтар – Десна: анонс матчу УПЛУкраїна — 08:00 5784
-
Манчестер Сіті здолав Лестер завдяки нефарту Агуеро, Зінченка витісняють, а Варді потрібно сходити до церквиАнглія — 22 лют 5938