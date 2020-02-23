Рамос може пропустити Ель-Класіко – нестандартна причина

Захисник Реала Серхіо Рамос може отримати серйозне покарання за свої вислови на адресу арбітра матчу проти Леванте.

Рамос може отримати дискваліфікацію за післяматчеву критику арбітра поєдинку проти Леванте, інформує видання El Nacional.

Леванте – Реал: Рамос розлютився через дії арбітра

Зазначається, що керівництво Ла Ліги розгляне висловлювання захисника стосовно судді та оприлюднить своє рішення найближчим часом. Додамо, що Ель-Класіко заплановане вже на 1 березня.

Нагадаємо, Леванте мінімально обіграв Реал (1:0), а суддя прийняв кілька суперечливих рішень.

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