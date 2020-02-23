toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ШАХТАР - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ВОРСКЛА

Рамос може пропустити Ель-Класіко – нестандартна причина

20:12 398 Читать на русском
Рамос може пропустити Ель-Класіко – нестандартна причина
Серхіо Рамос / Getty Images

Захисник Реала Серхіо Рамос може отримати серйозне покарання за свої вислови на адресу арбітра матчу проти Леванте.

79’ Хосе Луїс Моралес
 
79’ Хосе Луїс Моралес

Рамос може отримати дискваліфікацію за післяматчеву критику арбітра поєдинку проти Леванте, інформує видання El Nacional.

Леванте – Реал: Рамос розлютився через дії арбітра

Зазначається, що керівництво Ла Ліги розгляне висловлювання захисника стосовно судді та оприлюднить своє рішення найближчим часом. Додамо, що Ель-Класіко заплановане вже на 1 березня.

Нагадаємо, Леванте мінімально обіграв Реал (1:0), а суддя прийняв кілька суперечливих рішень.

Леванте здобув перемогу над Реалом: "бланкос" втрачають лідерство і стають андердогами Класіко, сирий Азар і герой Айтор

blog_ava
Шахтар вирвав перемогу над Десною – дебют VAR врятував "гірників", ефектний гол Марлоса поставив крапку
18:59
4031
Теги
Серхіо Рамос Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Леванте - Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
29
хв
ПСЖ
22:00
Бордо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук