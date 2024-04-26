"Моє тіло кричало (після повернення до Бразилії в Мораеса з'явилися виразки на обличчі та у роті, які не піддавалися навіть лікуванню кортикостероїдами. Передбачувана алергія була ознакою морального зношування організму – прим.).

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Я міг би опинитися в Реалі але в той момент, з моєю емоційною ситуацією, у мене ніде й нічого не вийшло б. Я багато чого вимагав від себе, страждав від внутрішніх та зовнішніх вимог. Все це було дуже складно.

За останні 15 днів я відмовив 5 клубам: одному із бразильської Серії А та ще чотирьом із Серії В. Я хочу дочекатися вікна у середині року, вивчити варіанти на європейському ринку. Я маю мету повернутися до Європи. Моя сім'я та я віддаємо перевагу цьому на цей момент.

За перші шість місяців (із липня по грудень 2023 року, – прим.) до мене зверталися два клуби Серії А, але це був період, коли мені потрібно було відновитися, бути ближчим до своєї родини. Я завжди багато віддавав клубам. Тепер я хочу знову відчути щось інше", – цитує Мораєса Placar.

До слова, нині Жуніор тренується у Сантосі з групою гравців, які не використовуються клубом.

Нагадаємо, Мораєс 10 років виступав за українські команди – Металург Д, Динамо та Шахтар. Форварда натуралізували для збірної України, за яку він провів 11 матчів та оформив один гол. Його останнім клубом був Корінтіанс, який він покинув влітку 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 100 тисяч євро.

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