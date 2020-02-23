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Шахтар – Десна: вперше в історії УПЛ арбітр скасував гол після застосування VAR

18:44 1083 Читать на русском
Шахтар – Десна: вперше в історії УПЛ арбітр скасував гол після застосування VAR
Вперше в історії УПЛ арбітр скасував гол після застосування VAR / ФК Шахтар

У матчі 19 туру УПЛ Шахтар – Десна відбулася історична подія для чемпіонату України.

90+4’ Марлос
 
90+4’ Марлос

На 59 хвилині матчу команда з Чернігова розіграла кутовий, і Гуцуляк після прострілу вразив ворота Пятова. Але після допомоги VAR арбітр матчу Євген Арановський скасував гол, зафіксувавший офсайд в Олександра Філіппова.

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Нагадаємо, система почала працювати в УПЛ з 19 туру. Щоправда, VAR буде використовуватись лише у двох матчах кожного туру.

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Теги
Відеоасистент арбітра (VAR) Шахтар Шахтар Шахтар - Десна Десна Десна Олександр Філіппов Олександр Філіппов Євген Арановський
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