Шахтар вирвав перемогу над Десною – дебют VAR врятував "гірників", ефектний гол Марлоса поставив крапку

Донецький Шахтар розпочав другу частину чемпіонату перемогою (1:0) над чернігівською Десною в рамках 19-го туру УПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Шахтар у четвер здолав Бенфіку в першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи, а наступного тижня летить на матч-відповідь у Португалію. "Гірники" мають комфортну перевагу на вершині турнірної таблиці УПЛ, тому Луїш Каштру сьогодні використав серйозну ротацію. У порівнянні з попередньою грою в стартовому складі Шахтаря з'явилися 7 нових футболістів.

Шахтар – Бенфіка: українець з рекордом ЛЄ, поганий результат, неочікуваний гравець матчу і VAR проти донеччан

Десна стала головним відкриттям осінньої частини сезону та претендує на єврокубки. Чернігівці взимку провернули низку хороших трансферів – Олександр Рябоконь отримав підсилення та видав позитивні результати на зборах. Від його команди чекали гідної боротьби з Шахтарем на ОСК Металіст.

Шахтар зі стартовим свистком взяв м'яч під контроль, а Десна сіла в позиційну оборону. "Гірники" будували цікаві комбінації, розігрували в один дотик перед чужим штрафним майданчиком, однак моментів створювали обмаль. На початку зустрічі можна пригадати лише одну гостру атаку, коли Додо зряче прострілив на 11-метрову позначку, звідки Мораєс вистрелив над воротами.

Гості грамотно тримали низький захист, не підпускаючи суперників на ударні позиції, вигравали другий поверх під час донецьких подач. Щоправда, небезпечними контрвипадами Десна похвалитися не могла. Фаворов дуже слабко пробив зліва – Трубін без проблем впорався. Філіппов у наступному епізоді зарядив по горобцях. З середини тайму чернігівці відвели гру в центр поля та окультурили відсоток володіння, який на перших хвилинах наближався до мізерних 20%.

Шахтар отримав трішки більше простору для розвитку атак. Часто вільним на правому фланзі залишався Тете – на бразильця віддавали різкі діагоналі, а він завдяки швидким ногам намагався загострювати. Перший його удар у стилі Роббена заблокували, а от другий був дійсно гольовим. Тете змістився в центр, проскочив двох опонентів і потужно пробив у ціль. М'яч полетів по центру воріт – Паст був на місці.

Друга половина зустрічі розпочалася з активності Десни. У чернігівців пройшла суператака правим флангом: Гуцуляк обігрався з Тотовицьким, прокинув повз Бондаря та відпасував під удар Філіппову. Форвард гостей програв дуель Трубіну – 18-річний голкіпер парирував постріл впритул. Тотовицький через хвилину цілив в ближню "шістку", однак м'яч розминувся з воротами.

Десна атакувала дедалі гостріше, використовувала вільні зони, будувала швидкі комбінації. На 59-й хвилині підопічні Олександра Рябоконя навіть забили. Після розіграшу кутового м'яч відскочив до Філіппова, той викотив на лінію штрафного Гуцуляку, а новачок команди акуратно пробив у дальній кут. М'яч закотився у сітку – Трубін навіть не реагував на удар. Втім, після втручання VAR головний арбітр скасував взяття воріт, адже Філіппов перед гольовим пасом перебував у офсайді. Історичний дебют технології в українському футболі!

Шахтар – Десна: вперше в історії УПЛ арбітр скасував гол після застосування VAR

Форвард Десни міг реабілітуватися в наступній атаці, коли відкрився між центральним і крайнім захисниками Шахтаря, вийшов на ударну позицію, але запустив м'яч над воротами. Луїш Каштру спробував виправити ситуацію замінами – на полі з'явилися три зірки: Тайсон, Марлос і Ісмаїлі. Тайсон відразу прорвався через центр і пробив під стійку, але Паст був на місці. Потім Патрік на дриблінгу забіг у штрафний майданчик і перевірив пильність голкіпера у ближньому куті.

Шахтар притис гостей до воріт, але Десна впевнено трималася та намагалася відповідати рейдами на чужу половину. "Гірники" створювали шанси: Мораєс замкнув подачу Додо неточним ударом головою, а Паст витягнув з-під поперечини постріл Коноплянки зі штрафного. Дуже солідна гра чернігівського Євгена, яка майже врятувала команду від поразки.

У компенсований час заміни Каштру все ж принесли користь. Ефектна комбінація за участю Мораєса, Тайсона та Марлоса завершилася голом п'ятою у виконанні останнього. Шахтар вирвав перемогу та набрав 53 очки – гандикап "гірників" на вершині таблиці складає 14 пунктів. Десна має в активі 33 залікові бали та 4 місце в таблиці.