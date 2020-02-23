Лаціо на виїзді переграв Дженоа: 25 тур Серії А, неділя

Дженоа у домашньому поєдинку поступився Лаціо. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії, 25-й тур

Дженоа – Лаціо – 2:3

Голи: Кассата, 58, Крішіто, 89 (пенальті) – Марушич, 2, Іммобіле, 51, Катальді, 71

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Лаціо на виїзді зустрічався з Дженоа. Вже на початку матчу гостям вдалось відкрити рахунок. Марушич виконав чудовий індивідуальний прохід і в падінні спрявував м'яч у праву дев'ятку. На 14-й Кайседо вийшов віч-на-віч із голкіпером, але Перін виконав чудовий сейв. Більше у цій половині матчу голів глядачі не побачили.

Відразу по перерві Іммобіле підхопив м'яч у штрафному, вийшов на ударну позицію і потужно пробив правий нижній кут. Після цього "грифони" прокинулись. На 58-й Кассата отримав чудову розрізну передачу і холоднокровно пробив в дотик – 1:2. Трохи згодом римлянин Катальді чудово простілив з штрафного, поклавши м'яч під поперечину. Під завісу матчу Крішіто не змарнував можливості і забив з пенальті, легко перегравши воротаря. Завдяки цій перемозі Лаціо з 59-ма очками впритул наблизився до першої сходинки турнірної таблиці, а Дженоа не зміг вийти із зони вильоту.

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