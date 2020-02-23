toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ШАХТАР - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ВОРСКЛА

Лаціо на виїзді переграв Дженоа: 25 тур Серії А, неділя

15:25 148 Читать на русском
Лаціо на виїзді переграв Дженоа: 25 тур Серії А, неділя
Дженоа – Лаціо – 2:3 / Фото із відкритих джерел

Дженоа у домашньому поєдинку поступився Лаціо. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

57’ Франческо Кассата
89’ Доменіко Крішіто
 
Адам Марушич 2’
Чіро Іммобіле 51’
Даніло Катальді 71’
2’ Адам Марушич
51’ Чіро Іммобіле
57’ Франческо Кассата
71’ Даніло Катальді
89’ Доменіко Крішіто

Чемпіонат Італії, 25-й тур

Дженоа – Лаціо – 2:3

Голи: Кассата, 58, Крішіто, 89 (пенальті) – Марушич, 2, Іммобіле, 51, Катальді, 71

Матчі Серії А перенесли через коронавірус – Аталанта Маліновського також не зіграє

Лаціо на виїзді зустрічався з Дженоа. Вже на початку матчу гостям вдалось відкрити рахунок. Марушич виконав чудовий індивідуальний прохід і в падінні спрявував м'яч у праву дев'ятку. На 14-й Кайседо вийшов віч-на-віч із голкіпером, але Перін виконав чудовий сейв. Більше у цій половині матчу голів глядачі не побачили.

Відразу по перерві Іммобіле підхопив м'яч у штрафному, вийшов на ударну позицію і потужно пробив правий нижній кут. Після цього "грифони" прокинулись. На 58-й Кассата отримав чудову розрізну передачу і холоднокровно пробив в дотик – 1:2. Трохи згодом римлянин Катальді чудово простілив з штрафного, поклавши м'яч під поперечину. Під завісу матчу Крішіто не змарнував можливості і забив з пенальті, легко перегравши воротаря. Завдяки цій перемозі Лаціо з 59-ма очками впритул наблизився до першої сходинки турнірної таблиці, а Дженоа не зміг вийти із зони вильоту.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ

blog_ava
Ребров відреагував на розгромну поразку Ференцвароша в чемпіонаті Угорщини
06:00
3164
Теги
Італія Дженоа - Лаціо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
хв
Шахтар
17:00
Десна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук