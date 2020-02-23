Родріго пропустить Ель Класіко – гравця вилучили одразу після забитого гола

Вінгер Реала Родріго був вилучений у матчі молодіжної команди мадридців за досить дивних умов.

Наприкінці матчу Родріго здійснив класний сольний прохід та витончено перекинув голкіпера, зробивши рахунок 2:0.

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Воротар одразу ж налетів на бразильця з образами. Вінгер Реала миттєво відповів, демонстративно піднявши кулаки, святкуючи забитий гол. Арбітр, вочевидь, сприйняв це як провокацію, і продемонстрував Родріго жовту картку. Додамо, що на початку епізоду видно, що гравець Сан-Себастьян Рейєса лежав на газоні, що і стало причиною такої реакції голкіпера команди.

Зазначимо, що через дискваліфікацію у матчі Сегунди B Родріго не зможе зіграти в поєдинку Ла Ліги проти Барселони, який відбудеться 1 березня.

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