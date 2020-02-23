Карпати розписали нічию зі СК Дніпро-1 і залишились на дні УПЛ

Львівські Карпати та СК Дніпро-1 не виявили сильнішого в матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Перший після зимової перерви офіційний матч львів'яни та дніпровці почали обережно. Стартові хвилини команди використали для оцінки одне одного. Особливої гостроти не виникало. Можна пригадати спробу дальнього удару від Назарини (дуже неточно), а також удар через себе у виконанні Батагова.

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Ближче до середини тайму Карпати та СК Дніпро-1 обмінялися напівмоментами зі стандартів. Спочатку Ді Франко другим темпом пробивав після невдалого навісу Булеци зі штрафного (повз ворота), а потім Мартінс не зміг прийняти передачу в перспективній ситуації. Гаряче стало на 22-й хвилині. Це Дубінчак на швидкості влетів до карної зони дніпровців і впав після контакту з Адамюком. У динамиці здалося, що пенальті гостям не уникнути. Проте, рефері нагородив оборонця "зелено-білих" жовтою карткою за симуляцію. Повтор довів правоту арбітра Кутакова.

Цей епізод лише розізлив львів'ян. Уже за дві хвилини спрацювала зв'язка новачків із донецького Олімпіка. Геннадій Пасіч гостро прострілив із лівого флангу, а Матар Дійє розібрався із Юрчуком – голкіпер СК Дніпра-1 запізнився з виходом на перехоплення. Це 1:0, а дніпряни лише ліниво обмінялися докорами та претензіями до арбітрів, які, на їхню думку, повинні були зафіксувати офсайд.

Тут же Карпати могли подвоїти перевагу. Після простого пасу до штрафного гостей Гуйє та Логінов почергово обрізались і ледь не відправили м'яч у власні ворота – минулось. За цим дніпряни поступово почали додавати в атаці. Зрештою, це призвело до гола в роздягальню. На 41-й хвилині Польовий з гострого кута прострілив на абсолютно вільного Владислава Супрягу, а чемпіон світу U-20 в падінні переправив м'яч у сітку.

На старті другої половини Карпати та СК Дніпро-1 знову обмінялися змарнованими моментами. На неточний удар головою Коркішка після навісу Ді Франко пострілом поруч зі стійкою із меж штрафного відзначився Дубінчак. Далі на полі почалася звична для УПЛ жорстка боротьба з невеликим відсотком видовищності.

Трохи підігрів інтерес до матчу Польовий. На 66-й хвилині досвідчений оборонець після прострілу Матара повторив сумнівний подвиг Гуйє-Логінова та ледь не переграв свого кіпера. Реабілітувався ветеран хвилин за 15, коли після його "парашута" м'яч ледь не влетів у ворота Кудрика, та лише "облизнув" перекладину.

Хтозна, можливо, господарі не спромоглися б на фінальний штурм, але на 89-й хвилині Дубінчак грубо зіграв проти опонента й отримав заслуженого другого "гірчичника" і пішов відпочивати достроково. Розчарували в останні хвилини й підопічні Дмитра Михайленко, фактично не створивши жодної нагоди.

Як наслідок, нічия на користь конкурентів. Карпати втратили можливість наздогнати Ворсклу за очками й продовжують іти на останній сходинці, а СК Дніпро-1 не взяв важливі бали в боротьбі за топ-6. Дніпряни наразі на 8-й сходинці та за 4 бали до заповітної "шістки".

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