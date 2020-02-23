Луго мінімально переміг Ов'єдо: Кравець створює серйозні проблеми для Луніна, який пропустив з єдиного удару в площину

Луго мінімально обіграв Ов'єдо (1:0) в рамках 29 туру Сегунди. Андрій Лунін пропустив у сьомому матчі поспіль. Кравець відіграв надійно. Обоє провели на полі 90 хвилин.

Іспанія. Сегунда, 29 тур

Луго – Ов'єдо – 1:0

Гол: Ель-Хасен, 15

Зустріч молодих гравців збірної України на Ансо Карро мала стратегічне значення у боротьбі за виживання. Ов'єдо та Луго перед звітним туром перебували у небезпечній зоні (19 і 20 місця відповідно), маючи у своєму активі однакову кількість залікових балів – по 29. Команда Луніна перебувала вище за додатковими показниками. У попередньому турі астурійський клуб поступився вдома Алькоркону, а наш голкіпер став одним з найгірших на полі. Натомість Кравець та компанія святкували перемогу над Фуенлбрадою. Екс-карпатівець зробив вирішальний асист. Матч проти Луго – прем'єра Хосе Анхеля Зіганди біля керма Ов'єдо. 53-річний фахівець, який працював, зокрема, з Атлетіком, замінив звільненого Хав'єра Росаду. Нагадаємо, що останній був ініціатором запрошення Луніна.

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Стартові десять хвилин пройшли у рівній боротьбі. Команди наполегливо боролись за територію, не завдавши жодного удару по воротах. Однак, вже перший стандарт біля володінь Луніна змусив капітулювати українського кіпера. Рамані класно навісив на лінію воротарського, Ель-Хасен виграв другий поверх в Карлоса і головою проштовхнув м'яча у правий кут. Андрій не мав шансів. Він лише поглядом провів сферу до сітки. Залишити ворота на замку знову не судилось.

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Ов'єдо провів жахливі півгодини. Гості інертно поводилась з м'ячем, важко переходила центр поля, кепсько комбінували, взагалі не турбували Андера Кантеро пострілами. Зіганда вирішив залишити на лаві запасних Бальде і Барсенаса, двох креативних виконавців, що негативно позначилось на атакувальній грі команди. Тандем форвардів Родрі-Ортуньйо з тріском провалив перший тайм – ні загострень, ні високого пресингу, про який перед грою розповідав новий головний тренер. Той же Ібра значно якісніше працює у відборі. Екс-нападник Атлетіко, вочевидь, поплатився за невиразний поєдинок з Алькорконом. Нуль ударів за весь перший тайм стали вироком для Ов'єдо, гравці якого поспіхом прямували до роздягальні.

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Після перерви "сині" почали грати активніше та навіть провели швидкий гол, скасований арбітром через офсайд. Ньєто класно прорвався флангом і знайшов вільного Родрі, який забивав фактично у порожні. Однак, форвард гостей перебував за лінією м'яча, що підтвердила картинка VAR. Вже за мить той же Родрі пробивав "легально" впритул, але Кантеро витягнув сферу з-під правої від себе стійки.

На 60-й розкішний шанс втратив Ортуньйо, дивом схибивши головою метрів з семи. Зіганда відреагував миттєво – замість Альфредо на полі з'явився Ібра. Останній також шукав щастя на другому поверсі, але вийшло кволо і прямісінько у руки голкіпера. Станом на 75-ту хвилину Кантеро виконав три сейви, Лунін – нуль. Українець пропустив з єдиного удару в площину. На 90-й Баррейро друге пробив нашого воротаря, але гол справедливо було скасовано через гру рукою.

Друга поразка поспіль опустила Ов'єдо на 20-ту позицію. "Синім" серйозно загрожує пониження у класі. Луго тепер має на три пункти більше. Команда Кравця наразі не покинула зону вильоту, але від рятівного 18-го місця, на якому перебуває Альбасете, її відділяє одне очко.

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