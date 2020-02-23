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Манчестер розтрощив Уотфорд, Вулверхемптон розбив Норвіч: 27-й тур АПЛ, неділя

17:59 405 Читать на русском
Манчестер розтрощив Уотфорд, Вулверхемптон розбив Норвіч: 27-й тур АПЛ, неділя
Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 3:0 /Фото із відкритих джерел

Уотфорд на виїзді розгромно програв Манчестеру, Норвіч поступився Вулверхемптону. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії, 27-тур

Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 3:0

Голи: Фернандеш, 42 (пенальті), Марсьяль, 60, Грінвуд, 75

Вулверхемптон – Норвіч – 3:0

Голи: Жота, 19, 29, Хіменс, 49

Арсенал – Евертон – початок о 18:30

Фіаско Агуеро і супервихід Жезуса на заміну у відеоогляді матчу Лестер – Манчестер Сіті

Манчестер приймав вдома Уотфорд. На 17-й хвилині Ван-Біссака змарнував чудовий момент, не влучивши у пусті ворота. Наприкінці першої половини матчу господарі отримали можливість вийти уперед, завдяки заробленому пенальті. Його Реалізував Фернандеш, легко пергравши воротаря. Під завісу тайму "червоні дияволи" мали ще одну нагоду забити, проте Фернандеш її змарнував.

Відразу після перерви Уотфорду вдалось забити, але взяття воріт скасували – VAR зафіксував гру рукою. На 60-й Марсьяль ефектно перекинув голкіпера – 2:0. Трохи згодом Грінвуд отримав чудову передачу на межі штрафного і холоднокровно пробив у ліву дев'ятку. Ця перемога підняла Манчестер Юнайтед на п'яту сходинку, яка дає можливість кваліфікуватися в Лігу Європи, натомість Уотфорду так і не вдалось вибратись з зони вильоту.

Вулверхемптон приймав вдома аутсайдера першості Норвіч. Вже на початку матчу господарі змогли забезпечити собі комфорту перевагу у рахунку. На 19-й Жота ефектно пробив з розворту у штрафному майданчику. Трохи згодом той же Діогу Жота виявився найспритнішим на добиванні – 2:0

Після перерви перевагу закріпив Хіменс, своєчасно опинившись на добиванні. Більше у цьому матчі голів глядачі не побачили. Завдяки цій перемозі Вулверхемптон піднявся на 8-му сходинку турнірної таблиці із 39-ма пунктами, а Норвіч так і залишився на 19-му.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ

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