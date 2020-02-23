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Худоб'як і ще один українець голами принизили команду Селіна, Рудько допоміг Пафосу продовжити безпрограшну серію

18:15 318 Читать на русском
Худоб'як і ще один українець голами принизили команду Селіна, Рудько допоміг Пафосу продовжити безпрограшну серію
Ігор Худоб'як / фото ФК Ахнас

Матчі 21-го туру чемпіонату Кіпру відбулись за безпосередньої участі українських легіонерів. Читайте звіт про матчі на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Кіпру 2019/20, 21-й тур

Етнікос – Анортосіс – 5:0

Голи: Худоб'як, 28, (пен.), Коне, 41, Елія, 43, 57, Марковський, 83

Пафос – АПОЕЛ – 2:0

Голи: Валакарі, 57, (пен.), 68

Етнікос Худоб'яка знищив Анортосіс Селіна. Саме екс-гравець Карпат відкрив рахунок в матчі, реалізувавши пенальті. Коне та Елія до перерви зробили рахунок розгромним, а на початку другої половини Елія оформив дубль. Крапку в матчі поставив ще один українець, Ілля Марковський.

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В іншому матчі ігрового дня Рудько допоміг Пафосу здобути суху перемогу над АПОЕЛом. Дубль в матчі оформив Валкарі, завдяки чому Пафос продовжив свою серію без поразок до 7 поєдинків.

Таким чином, Етнікос Худоб'яка набрав 20 очок та піднявся на 10 місце, Анортосіс Селіна залишився лідером чемпіонату з 43 очками. Пафос набрав 27 балів та розташувався на 7 позиції.

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