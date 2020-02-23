Колос завдяки дублю Смирного у компенсований час дотиснув Олександрію – ковалівці піднялись у топ-6 УПЛ

Олександрія у першому матчі року на КСК Ніка зазнала несподіваної поразки від Колоса.

Перший тайм дещо розчарував, хоча швидкості були відносно непоганими. Проблема полягала у повній відсутності атакувальної думки і, як наслідок, гострих моментів – нічого цікавішого за кілька переспективних передач у штрафний та низки слабких ударів, вболівальники на КСК Ніка не побачили. Обидві команди старалися не пропустити, впоравшись із цим завданням на відмінно. На перерву футболісти пішли за нулів на табло.

ФІФА повідомила деталі справи Барішіча, через яку Олександрії заборонили реєструвати новачків

Другий тайм почався куди цікавіше. Вже на 46-й хвилині Колос відкрив рахунок: Оріховський виконав хорошу передачу в штрафний, а Смирний вистрілив у лівий нижній кут – 0:1! Щоправда, після цього гострих епізодів не виникало, але ковалівці дивували якісним пресингом на чужій половині поля. Все йшло за їхнім сценарієм, але на 61-й хвилині Олександрія несподівано зрівняла рахунок внаслідок виходу Сітала віч-на-віч з Волинцем – Артем обіграв голкіпера й покотив у порожні ворота. 1:1!

Ще через вісім хвилин вивести"жовто-чорних" уперед міг Довгий, який головою замкнув подачу з лівого флангу в штрафний, але м'яч пролетів повз дальню стійку. Колос огризнувся на 78-й та 79-й хвилинах замиканням навісу у виконанні Петрова ударом з трьох метрів та дальнім пострілом Богданова під поперечину – Паньків врятував господарів. Також на 82-й хвилині Кожушко запоров вихід сам на сам, а Олександрія на 84-й претендувала на пенальті після сумнівного влучання в руку на 84-й. Арбітри нічого не побачили, а VAR на цій грі не працював.

Зрештою, активність Колоса принесла дивіденти на 90+2 хвилині, коли гості вилетіли в контратаку 2-в-1 з пасом Кожушка на Смирного під удар з кількох метрів – 1:2! Олександрія капітулювала, втративши шанс обійти Десну й відставши від Зорі вже на чотири очки. "Жовто-чорні" залишились п'ятими у турнірній таблиці, в той час як Колос, набравши 23 залікових бали, піднявся на шосту сходинку.

"Летіло всіляке лайно, яке було під рукою – арматура, каміння, цегла": ультрас України – 25 фото "старої школи"