Львів на останніх хвилинах вирвав перемогу над Олімпіком

У завершальному матчі 19-го туру УПЛ Олімпік зазнав несподіваної домашньої поразки від Львова.

Програму 19-го туру УПЛ закривав матч між Олімпіком і Львовом. Перший тайм поєдинку став викинутим на смітник часом – за 45 хвилин команди провели 5 ударів (4 у господарів), з яких лише один дійсно виглядав небезпечним. Його на 22-й хвилині провів Кравченко, а голкіпер Пеньков витягнув м'яч із правої дев'ятки. Це був дебютний постріл у зустрічі. На перерву футболісти пішли без забитих голів.

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Другий тайм проходив у схожому ключі, але команди хоча б трішки зарухались – особливо це стосується Львова, який непогано працював на флангах. Моментів, однак, це не додало: до 83-ї хвилини можна згадати хіба що постріл Татаркова зі штрафного метрів з 22-х (по центру, в руки Пенькову), удар Шахаба з лівого краю карного майданчика повз ближній кут та зрізку Приймака при подачі з правого флангу – м'яч впав на сітку зверху. Здавалося, що матч взагалі завершиться без голів.

Втім, активність "містян" на флангах принесла свої плоди. На 84-й хвилині Алваро отримав лонгбол на хід вздовж лівої бровки, протягнув м'яч на край штрафного й викотив передачу на дальню стійку – Богунов замкнув, відкривши рахунок! Вісенте Гомес намагався врятувати гру, кинувши у бій Романовського (до цього на полі з'явилися Тейшейра та Дегтярьов), однак всі спроби були марними. Підопічні Егіше Мелікяна втримали свою перемогу.

Таким чином, Львів набрав 18 очок, наздогнавши Олімпік у турнірній таблиці, але залишившись на десятій позиції. У донеччан кількість набраних залікових балів аналогічна.

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