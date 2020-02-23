Дебютний гол Фернандеша у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 3:0

Манчестер Юнайтед розбив Уотфорд в рамках 27-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед – Уотфорд

Манчестер Юнайтед володів ініціативою з початку гри, проте відкрив рахунок перед самою перервою, Бруну Фернандеш заробив пенальті і підступним ударом реалізував його. В другій половині Марсьяль подвоїв перевагу манкуніанців, неймовірно розібравшись із захисниками та голкіпером. Крапку в матчі поставив Грінвуд, якому асистував Фернандеш.

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Таким чином, Манчестер Юнайтед набрав 41 очко та піднявся на 5 місце, Уотфорд з 24 пунктами залишився у зоні вильоту.