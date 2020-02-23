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Іммобіле повторив рекорд результативності в історії Серії А

17:17 681 Читать на русском
Іммобіле повторив рекорд результативності в історії Серії А
Чіро Іммобіле / Фото ФК Лаціо

Нападник Лаціо Чіро Іммобіле продовжує переписувати історію чемпіонату Італії.

Лаціо на виїзді здолав Дженоа (3:2) в рамках 25-го туру Серії А, другий гол "орлів" забив Чіро Іммобіле.

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Для римського нападника це вже 27-й гол після 25-ти турів Серії А, таким чином 30-річний італієць повторив рекорд Антоніо Аджелілло сезону 1958/59, повідомляє Opta.

Нагадаємо, Чіро перебрався до табору Лаціо у 2016-му. "Орли" несподівано перебувають на другій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Італії, відстаючи від Ювентуса лише на одне очко.

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