Ліга 1: ПСЖ у божевільному трилері з епічним курйозом перестріляв Бордо, Ренн у більшості здолав Нім

Відбулись заключні матчі 26-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт про поєдинки на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Франції 2019/20, 26-й тур

Сент-Етьєн – Реймс – 1:1

Голи: Буанга, 73 – Дія, 90+3, (пен.)

Ренн – Нім – 2:1

Голи: Ньянг, 7, 89 – Ру, 1

Вилучення: Бріансон, 53

ПСЖ – Бордо – 4:3

Голи: Кавані, 25, Маркіньйос, 45+1, 63, Мбаппе, 69, – Хванг, 18, Пабло, 45+5, Пардо, 83

Вилучення: Неймар, 90+2

Сент-Етьєн та Ремс не виявили сильнішого, голи було забито у другому таймі. Буанга відкрив рахунок на 73 хвилині, а Дія реалізував пенальті вже в компенсований час. Ренн здобув вольову перемогу над Німом. Ру вже на 1 хвилині вивів гостей вперед, проте Ньянг дуже швидко рахунок зрівняв, а під завісу поєдинку приніс перемогу господарям.

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Справжній трилер відбувся у Парижі, де місцевий ПСЖ приймав Бордо. Жирондинці вийшли вперед в рахунку, Хванг замкнув подачу з кутового у виконанні Башича. За 7 хвилин Кавані відповів майже тим самим, вдало відкрившись після флангової передачі Ді Марії.

Перед перервою команди обмінялись голами. І якщо гол Маркіньйоса був досить стандартним (виграв боротьбу в штрафному після подачі зі стандарту), то відповідь Пабло вийшла епічною. Після навісу зі штрафного захисник ПСЖ віддав назад на Ріко, а голкіпер примудрився влучити у гравця Бордо, від якого м'яч і залетів у ворота.

В другому таймі Маркіньйос оформив дубль, вдало зігравши на добиванні після удару Кавані (черговий стандарт, після якого забили гол). Мбаппе збільшив відрив від суперника, закотивши м'яча у порожні ворота після "стінки" з Кавані. Пардо ж забив останній гол у матчі, розкішно пробивши з лінії штрафного у дев'ятку. Наприкінці гри Неймар отримав другу жовту, коли пішов у жорсткий відбір проти суперника (за мить до цього бразильця ледь не збили з ніг). Додамо, що гол Мауро Ікарді на останніх хвилинах скасували після перегляду VAR – аргентинець перебував в офсайді в момент передачі Берната.

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