Азар ризикує достроково завершити сезон – діагноз зірки Реала виявився невтішним

Наставник Реала Зінедін Зідан отримав прикрі новини щодо здоров'я хавбека мадридців Едена Азара.

Медичний штаб королівського клубу діагностував у Азара тріщину правої малогомілкової кістки, повідомляє Marca.

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Хавбек травмувався під час поєдинку 25-го туру Ла Ліги проти Леванте (0:1). Лікарі не беруться давати прогноз щодо відновлення 29-річного бельгійця, але за інформацією видання, Еден може вже не вийти на полі у нинішньому сезоні.

Нагадаємо, Реад влітку придбав Азара у Челсі за близько 100 млн євро. В поточному сезоні Прімери бельгієць провів лише 10 матчів, в яких відзначився голом та 4-ма асистами.

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