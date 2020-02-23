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Азар ризикує достроково завершити сезон – діагноз зірки Реала виявився невтішним

13:57 538 Читать на русском
Азар ризикує достроково завершити сезон – діагноз зірки Реала виявився невтішним
Еден Азар / Фото Daily Mail

Наставник Реала Зінедін Зідан отримав прикрі новини щодо здоров'я хавбека мадридців Едена Азара.

79’ Хосе Луїс Моралес
 
79’ Хосе Луїс Моралес

Медичний штаб королівського клубу діагностував у Азара тріщину правої малогомілкової кістки, повідомляє Marca.

Азар покидав стадіон Леванте накульгуючи – зірка Реала ризикує пропустити матчі проти Манчестер Сіті та Барселони

Хавбек травмувався під час поєдинку 25-го туру Ла Ліги проти Леванте (0:1). Лікарі не беруться давати прогноз щодо відновлення 29-річного бельгійця, але за інформацією видання, Еден може вже не вийти на полі у нинішньому сезоні.

Нагадаємо, Реад влітку придбав Азара у Челсі за близько 100 млн євро. В поточному сезоні Прімери бельгієць провів лише 10 матчів, в яких відзначився голом та 4-ма асистами.

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Іспанія Головне Реал Мадрид Реал Мадрид Леванте - Реал Мадрид Еден Азар Еден Азар
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