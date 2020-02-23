Алавес вирвав перемогу над Атлетіком, Гранада на виїзді розбила Осасуну: 25 тур Ла Ліги, неділя

Атлетік на виїзді пуступився Алавесу, Осасуна вдома розгромно поступилась Гранаді. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії, 25-тур

Осасуна – Гранада – 0:3

Голи: Мачіс, 4, 28, Фульк'є, 41

Алавес – Атлетік – 2:1

Голи: Перес, 27, Елі, 90+1 – Р. Гарсія, 17

Вальядолід – Еспаньйол – початок о 17:00

Хетафе – Севілья – початок о 19:30

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Недільний ігровий день розпочинав поєдинок Осасуна – Гранада. Гостям вдалось забезпечити собі комфортну перевагу вже на початку матчу. На 4-й хвилині Мачіс увірвався до штрафного майданчика і потужно пробив у ліву дев'ятку. Трохи згодом відзначився той же Мачіс. Він випередив захисників, опинившись першим на м'ячі у штрафному суперника, і легко переграв воротаря. Під завісу тайму ще й Фульк'є отримав передачу на хід і холоднокровно пробив у дальній кут – 3:0.

Після перерви гості спробували збільшити і так суттєву перевагу. На 50-й Сольдадо вийшов віч-на-віч із голкіпером, але Ерерра виконав неймовірний сейв. На 82-й гранадцям це таки вдалось, але взяття воріт скасували через офсайд. Після цього матчу Гранада посідає 9-те місце, а Осасуна залишилась на 12-му.

Алавес у домашньому матчі приймав Атлетік. На 17-й Гарсія отримав передачу на межі штрафного майданчику і потужно пробив у лівий нижній кут воріт. Шансу відігратись господарям довго чекати не довелось. Після фолу у штрафному арбітр призначив пенальті. Його реалізував Перес, легко перегравши воротаря. Команди пішли на перерву із нічийним рахунком.

У другому таймі суперники вели гру із перемінним успіхом. Моменти були у обох команд, але забити змогли тільки господарі. Під завісу матчу Елі чудово замкнув головою простріл з штрафного – 2:1. Завдяки цій перемозі Алавес закріпився на 14-му місці із 30-ма очками, а Атлетік залишився на 11-му.

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