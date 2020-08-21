toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРТЕМ КРАВЕЦЬ БАРСЕЛОНА

Головні новини 20 серпня: Динамо підписало Кравця і показало нову форму, Мессі ухвалив рішення щодо майбутнього в Барсі

06:58 - Читать на русском
Головні новини 20 серпня: Динамо підписало Кравця і показало нову форму, Мессі ухвалив рішення щодо майбутнього в Барсі
Артем Кравець / фото: Динамо

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 20 серпня.

Динамо

Київський клуб буквально підірвав інфопростір. Динамо презентувало нову форму, а згодом оглосило про трансфер Артема Кравця. Форвард прокоментував своє повернення і поділився очікуваннями від роботи з Луческу.

Водночас, Віктор Циганков повернувся у загальну групу киян, а двох нападників "біло-сині" хочуть відправити в інші клуби.

"Яка аморальна персона – пиво, жінки…": найстарший професіональний футболіст світу обожнює київське Динамо

Українці за кордном

Романа Зозулю на фоні чуток про повернення в Динамо можуть попросити зменшити свою зарплату в Іспанії.

Гент залишив Яремчука, Безуса і Пластуна без головного тренера, але оперативно підшукав наставнику дуже статусну заміну. А український захисник прокоментував свою аномальну результативність.

Інші новини

Мессі розповів новому тренеру Барселони Рональду Куману про свої подальші плани. В Серії А визначилися усі учасники сезону-2020/21.

Шахтар повідомив, коли Ісмаїлі повернеться на поле, та віддав двох футболістів у Минай.

Луїс Енріке оголосив список гравців збірної Іспанії на поєдинки проти Німеччини та України.

ПСЖ – Баварія: УЄФА призначив арбітра-дебютанта на фінал Ліги чемпіонів.

Стежки Клоппа та поклоніння Гвардіолі. Томас Тухель – скандаліст, який вивів ПСЖ у фінал ЛЧ, а Неймара – з тіні Мессі

blog_ava
Кривбас провів офіційну презентацію – клуб повернувся на футбольну карту України через 7 років
00:20
1686
Теги
Світ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
32
хв
Олімпік
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?