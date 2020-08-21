Головні новини 20 серпня: Динамо підписало Кравця і показало нову форму, Мессі ухвалив рішення щодо майбутнього в Барсі

Динамо

Київський клуб буквально підірвав інфопростір. Динамо презентувало нову форму, а згодом оглосило про трансфер Артема Кравця. Форвард прокоментував своє повернення і поділився очікуваннями від роботи з Луческу.

Водночас, Віктор Циганков повернувся у загальну групу киян, а двох нападників "біло-сині" хочуть відправити в інші клуби.

"Яка аморальна персона – пиво, жінки…": найстарший професіональний футболіст світу обожнює київське Динамо

Українці за кордном

Романа Зозулю на фоні чуток про повернення в Динамо можуть попросити зменшити свою зарплату в Іспанії.

Гент залишив Яремчука, Безуса і Пластуна без головного тренера, але оперативно підшукав наставнику дуже статусну заміну. А український захисник прокоментував свою аномальну результативність.

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