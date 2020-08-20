Зозуля в Динамо: іспанський журналіст оцінив ймовірність трансферу

Альбасете розраховує на Зозулю в прийдешньому сезоні, повідомив журналіст AS Хуанма Севілья у коментарі "Футбол 24". При цьому, клуб не відкидає будь-якого іншого варіанту розвитку подій.

Луческу хоче бачити Зозулю в Динамо, – журналіст

Щоб залишатися в Альбасете, йому, можливо, доведеться погодитись на зниження зарплати. Наразі Зозуля отримує найбільше в команді – близько 500 тисяч євро на рік. Раніше повідомлялось, що Луческу не проти бачити його в складі Динамо.

Додамо, що Зозуля провів 38 матчів у минулому сезоні Сегунди, відзначився 4 голами та 3 асистами. Контракт нападника з Альбасете розрахований ще на рік, поточна ціна за Transfermarkt – 725 тисяч євро. Зозуля виховувався у структурі Динамо, за першу команду киян з 2008 по 2011-ий провів 58 матчів.

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