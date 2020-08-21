Главные новости 20 августа: Динамо подписало Кравца и показало новую форму, Месси принял решение относительно будущего

Динамо
Киевский клуб буквально взорвал инфопространство. Динамо представило новую форму, а затем обьявило о трансфере Артема Кравца. Форвард прокомментировал свое возвращение и поделился ожиданиями от работы с Луческу.
В то же время, Виктор Цыганков вернулся в общую группу киевлян, а двух нападающих "бело-синие" хотят отправить в другие клубы.
"Яка аморальна персона – пиво, жінки…": найстарший професіональний футболіст світу обожнює київське Динамо
Украинцы за рубежом
Романа Зозулю на фоне слухов о возвращении в Динамо могут попросить уменьшить свою зарплату в Испании.
Гент оставил Яремчука, Безуса и Пластуна без главного тренера, но оперативно подыскал ему очень статусную замему. А украинский защитник прокомментировал свою аномальную результативность.
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