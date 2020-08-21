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Главные новости 20 августа: Динамо подписало Кравца и показало новую форму, Месси принял решение относительно будущего

06:58 - Читати українською
Главные новости 20 августа: Динамо подписало Кравца и показало новую форму, Месси принял решение относительно будущего
Артем Кравец / фото: Динамо

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 20 серпня.

Динамо

Киевский клуб буквально взорвал инфопространство. Динамо представило новую форму, а затем обьявило о трансфере Артема Кравца. Форвард прокомментировал свое возвращение и поделился ожиданиями от работы с Луческу.

В то же время, Виктор Цыганков вернулся в общую группу киевлян, а двух нападающих "бело-синие" хотят отправить в другие клубы.

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Украинцы за рубежом

Романа Зозулю на фоне слухов о возвращении в Динамо могут попросить уменьшить свою зарплату в Испании.

Гент оставил Яремчука, Безуса и Пластуна без главного тренера, но оперативно подыскал ему очень статусную замему. А украинский защитник прокомментировал свою аномальную результативность.

Другие новости

Месси рассказал новому тренеру Барселоны Рональду Куману о своих дальнейших планах. В Серии А определились все участники сезона-2020/21.

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