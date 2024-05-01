"У новому сезоні український футбол чекає суттєва новинка у правилах – додаткова, шоста (!) заміна, яку збираються впровадити з подачі УАФ, яка, своєю чергою, керується новим циркуляром IFAB. Цей циркуляр поступив на розгляд всіх асоціацій і рекомендований до імплементації.

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Така заміна стосується випадків струсу мозку – так званий concussion protocol. Іншими словами, коли один із гравців команди отримує струс мозку, то в неї є право замінити його, навіть якщо не залишилось замін чи слотів для замін. Тобто така заміна в теорії може стати навіть шостою. При цьому інша команда теж отримує право заміни, якщо суперник провів заміну внаслідок струсу мозку.

Звичайно, є певні нюанси, пов'язані із ризиком зловживання таким правом, але процедура таких замін буде чітко прописана і збалансована так, аби не давати переваги жодній команді, а скерована виключно на боротьбу із травмами, які погано вивчені і суттєво впливають на здоров'я гравців", – повідомляє Telegram-канал "Футбол з вертольоту".

Нагадаємо, через пандемію COVID-19 у футболі у 2020 році було введено правило п'яти замін, які мають вміщатися у три слоти.

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