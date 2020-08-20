Енріке оголосив список гравців збірної Іспанії на поєдинки проти Німеччини та України – є дебютанти

Список представила Федерація футболу Іспанії ефектним відео у своєму Твіттері. Серед дебютантів є юна зірка Барселони Ансу Фаті, захисник Манчестер Сіті Ерік Гарсія, а також форвард Вулверхемптона Адама Траоре.
Шевченко оголосив розширений список гравців, викликаних у збірну України на матчі Ліги націй – є дебютанти
Також вперше за збірну мають шанс зіграти воротар Сімон, півзахисники Меріно, Оскар Родрігес і Ферран Торрес.
Повний список виглядає наступним чином:
Воротарі: Давід де Хеа (Манчестер Юнайтед), Кепа Аррісабалага (Челсі), Унаї Сімон (Атлетік).
Захисники: Хесус Навас, Серхіо Регілон (обидва – Севілья), Дані Карвахаль, Серхіо Рамос (обидва – Реал), Пау Торрес (Вільярреал), Дієго Льоренте (Реал Сосьєдад), Хосе Гайя (Валенсія), Ерік Гарсія (Манчестер Сіті).
Півзахисники: Фабіан Руїс (Наполі), Тьяго Алькантара (Баварія), Серхіо Бускетс (Барселона), Родрі (Манчестер Сіті), Мікель Меріно (Реал Сосьєдад), Дані Ольмо (РБ Лейпциг), Оскар Родрігес (Реал).
Нападники: Родріго Морено, Ферран Торрес (обидва – Валенсія), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Адама Траоре (Вулверхемптон), Марко Асенсіо (Реал), Ансу Фаті (Барселона).
Нагадаємо, матч Німеччина – Іспанія відбудеться 3 вересня, а вже 6 вересня підопічні Енріке прийматимуть збірну Україну в Мадриді.
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