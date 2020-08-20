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Енріке оголосив список гравців збірної Іспанії на поєдинки проти Німеччини та України – є дебютанти

14:04 - Читать на русском
Енріке оголосив список гравців збірної Іспанії на поєдинки проти Німеччини та України – є дебютанти
Луїс Енріке / Фото з відкритих джерел

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке оголосив склад національної команди на вересневі матчі Ліги націй.

Список представила Федерація футболу Іспанії ефектним відео у своєму Твіттері. Серед дебютантів є юна зірка Барселони Ансу Фаті, захисник Манчестер Сіті Ерік Гарсія, а також форвард Вулверхемптона Адама Траоре.

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Також вперше за збірну мають шанс зіграти воротар Сімон, півзахисники Меріно, Оскар Родрігес і Ферран Торрес.

Повний список виглядає наступним чином:

Воротарі: Давід де Хеа (Манчестер Юнайтед), Кепа Аррісабалага (Челсі), Унаї Сімон (Атлетік).

Захисники: Хесус Навас, Серхіо Регілон (обидва – Севілья), Дані Карвахаль, Серхіо Рамос (обидва – Реал), Пау Торрес (Вільярреал), Дієго Льоренте (Реал Сосьєдад), Хосе Гайя (Валенсія), Ерік Гарсія (Манчестер Сіті).

Півзахисники: Фабіан Руїс (Наполі), Тьяго Алькантара (Баварія), Серхіо Бускетс (Барселона), Родрі (Манчестер Сіті), Мікель Меріно (Реал Сосьєдад), Дані Ольмо (РБ Лейпциг), Оскар Родрігес (Реал).

Нападники: Родріго Морено, Ферран Торрес (обидва – Валенсія), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Адама Траоре (Вулверхемптон), Марко Асенсіо (Реал), Ансу Фаті (Барселона).

Нагадаємо, матч Німеччина – Іспанія відбудеться 3 вересня, а вже 6 вересня підопічні Енріке прийматимуть збірну Україну в Мадриді.

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Теги
Іспанія Луїс Луїс Енріке Адама Адама Траоре Ерік Ерік Гарсія Ансу Ансу Фаті
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