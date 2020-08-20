Беніто та Каргбо покинуть Динамо, – ЗМІ

Ібрагім Каргбо та Беніто не виступатимуть у складі київського клубу в наступному сезоні.

"Беніто і Каргбо продовжать кар'єру в оренді. Здається, Луческу на них цілком надивився", – зазначив журналіст Артем Франков у своєму телеграм-каналі.

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Цікаво, що обидва футболісти приєднались до Динамо взимку, а їхнім агентом є скандально відомий Дмитро Селюк.

До слова, Каргбо виходив в основному складі Динамо лише тричі та відзначився автоголом, а Беніто провів аж 6 хвилин за першу команду.

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