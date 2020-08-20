Беніто та Каргбо покинуть Динамо, – ЗМІ

Ліга Європи — 20:50 101
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"Слова "страх" немає у моєму словнику": Конте готовий зупиняти Севілью у фіналі Ліги Європи
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Динамо офіційно оголосило про трансфер КравцяУкраїна — 19:01 14917
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Стежки Клоппа та поклоніння Гвардіолі. Томас Тухель – скандаліст, який вивів ПСЖ у фінал ЛЧ, а Неймара – з тіні МессіЛіга чемпіонів — 18:01 1543
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Куман визначився зі своїм першим зірковим трансфером у БарселоніІспанія — 13:52 9992
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Динамо презентувало нестандартну домашню форму на сезон 2020/21Україна — 13:24 12051