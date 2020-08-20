Стежки Клоппа та поклоніння Гвардіолі. Томас Тухель – скандаліст, який вивів ПСЖ у фінал ЛЧ, а Неймара – з тіні Мессі

У фіналі Ліги чемпіонів 2019/20 зустрінуться два німецькі тренери. Томас Тухель поведе паризьке сузір'я на потужну Баварію Гансі Фліка. Пригадуємо, який шлях пройшов нинішній наставник ПСЖ, перш ніж зіграти в головному матчі Європи.

Конфлікти, конфлікти, конфлікти

Томас Тухель міг би зустрічати цей фінал по іншу сторону барикад. У 2018-му керівництво Баварії розглядало його в статусі потенційного наставника, але затягнуло з переговорами. Тухель прийняв пропозицію ПСЖ, а на Зебенер Штрассе помилилися з вибором Ніко Ковача.

Баварія не зважилася зробити повноцінну пропозицію Томасу через його характер. Тухель – неймовірно складна людина. За час своєї роботи в Дортмунді він встиг пересваритися з кожним другим, а головному скауту клубу Свену Міслінтату заборонив відвідувати тренування.

Найважче довелося босу Борусії Гансу-Йоахіму Ватцке. Тухель публічно критикував його за трансферну політику, коли за одне вікно продали Хуммельса, Мхітаряна та Гюндогана. Перед матчем Ліги чемпіонів 2016/17 проти Монако біля автобуса Борусії пролунав вибух, а Ватцке без консультації з тренером і гравцями погодився провести матч наступного дня. Тухель вибухнув. Ця сварка стала останньою краплею – після завершення сезону вони попрощалися.

"Я ніколи не шкодував про його відхід. Ви собі навіть не уявляєте, що коїлося в клубі", – згодом випалив Ватцке. Навесні цього року Тухель приїхав у Дортмунд в рамках Ліги чемпіонів з ПСЖ, але на теплий прийом годі було сподіватися. "Емоції? Це ж не Клопп повертається", – ще раз вколов колишнього тренера Борусії виконавчий директор.

Перед тим коуч без теплих пішов обіймів з Майнцу. Навіть футболісти не соромилися прикласти свого наставника незлим тихим словом. "Він важка людина. І так думаю не лише я. Йому не подобаються футболісти, які мають свою думку та ставлять незручні запитання", – казав Іван Класніч.

Здавалося, що союз Тухеля та ПСЖ приречений на провал. Складний тренер і психований Неймар – вибухова суміш. Однак пройшло два роки, а команда ще не рознесла роздягальню. Так, у пресі подейкують про натягнуті стосунки між наставником і зірками, але нічого критичного. Найстрашніше, що виплило на поверхню, це нерви Мбаппе після замін і обережне обурення Тухеля, коли Неймар влаштував гучну вечірку на день народження.

Дієта, контроль і пекельні тренування

Томас Тухель не вживає мучне та алкоголь. Подавши особистий приклад, він вимагає того ж від футболістів. У Борусії змусив гравців відмовитися від цукру та хлібобулочних виробів. Відразу після приходу в ПСЖ сформував дієту для Дані Алвеса, окреслив завдання на схуднення для Марко Верратті та взяв під особистий контроль режим сну зірок.

А справжнє пекло – тренування Тухеля. Захисники тренуються грати у відборі та оборонятися на стандартах з тенісними м'ячами в руках. Нестандартні розміри поля: або дуже вузьке (18 метрів на 75), або дуже широке (70 метрів на 30). Колись він хотів навчити футболістів давати діагоналі до воріт, а не грати вертикально. Аби не зупиняти гру після кожного неправильного пасу, Томас вирішив обрізати кути поля – команда працювала в рамках ромбу. Так тренер хотів виробити автоматизм в ігрових ситуаціях.

Тухель використовує диференційовані тренування з перших днів у ролі наставника. Ще 12 років тому в другій команді Аугсбурга гравці ледь виживали після занять. Юліан Нагельсманн, якому Тухель і дав путівку в тренерську професію, пригадував, що засинав по дорозі додому, адже вправи Томаса виснажували божевільно.

Скейт, листування з Гвардіолою, відмова Реалу. Чим живе Юліан Нагельсманн – наймолодший коуч-півфіналіст Ліги чемпіонів

Фанатіє від Гвардіоли та Кройфа, пройшов шлях Клоппа

Основи тренерського мислення в Тухеля заклалися ще під час короткочасної ігрової кар'єри (мусив завершити у 25 через хронічну травму коліна). В Ульмі він встиг попрацювати з Ральфом Рангніком. Далі тренував молодіжні команди в Штутгарті, Аугсбурзі та Майнці – у "нульових" ще не було моди довіряти юним фахівцям команди Бундесліги.

Томас почасти задав тон цій моді, коли в 36 років очолив Майнц. "Люди думали, що ми божевільні. Тухель був ніким – молодий тренер без жодного досвіду та гучної ігрової кар'єри", – розповідає тодішній спортивний директор Майнца Крістіан Гайдель, який спершу відкрив світу Юргена Клоппа, а згодом повірив у Тухеля.

"Раніше ніхто не дивився в сторону тренера, якщо в нього не було великого імені", – додає Гайдель. Надалі молодим і непублічним фахівцям у Бундеслізі почали довіряти значно більше. І що тепер – 3 німецькі тренери у півфіналі Ліги чемпіонів, серед яких Гансі Флік (майже не мав досвіду роботи головним тренером і залишався в тіні) та 33-річний Юліан Нагельсманн.

Майнц не дарма довірився Тухелю – результати вражали. За 5 сезонів Томас двічі вивів клуб з дуже скромним бюджетом у єврокубки, перевершивши Клоппа. Він і далі повторив долю Юргена та очолив Дортмунд. У перший же рік Борусія Тухеля йшла за чемпіонським графіком і поступилася першим місцем феноменальній Баварії Гвардіоли.

Тухель майже ні з ким в індустрії не будує теплі стосунки. Все зав'язано на професійному спілкуванні, що й підтверджував Нагельсманн: "Ми ніколи не були дуже близькими". Однак є людина, якою Томас захоплюється. Це Гвардіола. Він зачитує книжки про Пепа до дірок і дистанційно вчиться у нього. "Просто подивіться за грою команди Гвардіоли – і дізнаєтеся все про футбол", – казав Томас.

Одного разу вони зустрілися в мюнхенському ресторані та влаштували справжній перфоманс. Сільнички та перечниці літали по столу, виконуючи роль футболістів, а тренери емоційно обговорювали тактику. Гвардіола респектує у відповідь: нарікав Тухеля найперспективнішим тренером світу та запевняв керівництво Баварії, що саме Томас має стати його наступником.

А ще була зустріч з Йоханом Кройфом, яку Тухель назвав однією з ключових подій у житті. Після розмови з легендарним нідерландцем він замкнувся в номері та конспектував кожне слово, почуте від Кройфа.

Яскравий футбол і гнучкість, комфорт Неймара

Зважаючи на кумирів, не складно здогадатися, який футбол ставить Томас Тухель. У Майнці в нього не було достатньо ресурсів для побудови комбінаційної гри, а от в Дортмунді він розкрився. Класна атака з акцентом на володіння і грамотний пресинг. Ідеально вбудував у систему Мхітаряна та Обамеянга, а ще засвітив Вайгля, Пулішіча та Дембеле.

У перший сезон Тухеля Борусія демонструвала височенний стандарт футболу, дійсно чемпіонський. Томас покинув Дортмунд з найкращим тренерським показником в історії клубу – 2,1 очка за гру. Він вивчає суперників до дрібниць, пропрацьовує кожен нюанс. Якщо необхідно, звертається до аналітиків зі сторони. На другий рік роботи з Борусією він шокував різноманіттям схем – активно використовував 8 різних формацій, підлаштовуючись під опонентів.

Була велика інтрига, що Тухель придумає з Неймаром і Мбаппе, чи зможе знайти баланс у ПСЖ. Першу прес-конференцію в Парижі він провів вільною французькою, показавши серйозність намірів. Німець продовжує експериментувати, але вже можна сказати, що він не провалився.

Триває постійний пошук оптимальної позиції для Неймара: бразилець грав "десятку" під двома форвардами, вінгера та навіть центрального півзахисника. А у вирішальних матчах поточної Ліги чемпіонів розкішно виглядає в ролі "фальшивої дев'ятки". І виходить з тіні Мессі? Схоже на те. Кубок чемпіонів у статусі лідера стане великим кроком з-за куліс.

Слабкість французького чемпіонату – не аргумент залишати ПСЖ осторонь. Знахідки Тухеля (комбіновані схеми, 4-2-2-2 зі всіма зірками атаки, вміння перемкнутися на компактну оборону) варті уваги. Тухелю вистачає харизми, щоб залишатися в авторитеті у Неймара та Мбаппе – вони мають свободу в рамках системи, але виконують його завдання.

У Парижа з'явився тренер, який постійно працює над вдосконаленням своїх зірок, шліфує їх, максимізує користь від них. Нарешті ПСЖ розриває в Лізі чемпіонів (виліт від МЮ став випадковістю), нарешті у топ-матчах команда виглядає командою, а не купкою клоунів з великими гаманцями.

ПСЖ переміг Аталанту і вийшов у півфінал ЛЧ: драматичний кінець казки, фіаско Маліновського і бенефіс Неймара

ПСЖ став фіналістом ЛЧ, розгромивши РБ Лейпциг: провал "биків", тактична перемога Тухеля, перформанс Неймара та Ді Марії