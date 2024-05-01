Чорноморець у Києві в рамках 12-го туру чемпіонату України прийматиме Шахтар. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте у цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок між Чорноморецем і Шахтарем стартує о 13:00 на стадіоні Лівий берег у столиці України. "Гірники" залишаються одноосібним лідером УПЛ – підопічні Маріно Пушіча досі не втратили жодного очка у весняній частині чемпіонату.

Чорноморець – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Чорноморець натомість зазнав трьох поразок поспіль і вчорашня впевненість у збереженні прописки потроху починає танути.

Де дивитися Чорноморець – Шахтар? Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме канал УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів і на багатьох ОТТ-платформах (наприклад, Київстар ТВ). Спостерігати за всіма подіями навколо поєдинку можна також на "Футбол 24". Студію до матчу дивіться за посиланням.