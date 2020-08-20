Шахтар повідомив, коли Ісмаїлі повернеться на поле

Медичний штаб Шахтаря продовжує працювати над відновленням Ісмаїлі. У таборі донецького клубу розраховують, що 30-річний бразилець зможе допомогти команді вже у жовтні-листопаді, повідомляє Youtube-канал "гірників".

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Зараз гравець працює у спортзалі та басейні, а найближчим часом повинен розпочати заняття з м'ячем. Відновлення відбувається за планом.

Нагадаємо, Ісмаїлі травмувався під час тренування ще у червні, після чого бразильця вже успішно прооперували. У минулому сезоні УПЛ захисник провів 21 матч, в яких відзначився двома голами та 5-ма асистами.

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